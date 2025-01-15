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Анчелотти о критике: «Сегодня ты лучший, завтра – самый глупый. Я не поддаюсь этому, у меня достаточно опыта и баланса – к тому же это все неправда»

Карло Анчелотти рассказал о своем отношении к критике.

– Меня ничего не беспокоит. Команда хорошо поработала. Все это меня не волнует, к тому же, это неправда.

– Трудно ли быть Карло Анчелотти?

– Нет, вовсе нет. Я нахожусь на лучшем месте в мире для профессионалов – на посту тренера «Реала». Каждый хочет когда-нибудь оказаться здесь. Моя позиция – лучшая в мире.

– Как справляются с ситуацией внутри команды?

– Футбол хорош тем, что после плохой игры и поражения есть шанс все исправить. Это дает возможность сосредоточиться на том, что нужно сделать, а не на том, что вы сделали плохо.

– Вы почти не улыбаетесь. Задевает ли вас критика в ваш адрес в последние дни?

– Я не поддаюсь критике, что сегодня ты лучший в мире, а завтра наоборот. Благодаря опыту у меня есть необходимый баланс, чтобы понимать, кто я, и не поддаваться панике. Сейчас [тебя называют лучшим], в другой день – самым глупым. Я не считаю себя лучшим, но я не самый глупый, – сказал главный тренер «Реала» на пресс-конференции перед матчем с «Сельтой».

Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: As
logoРеал Мадрид
logoЛа Лига
logoКарло Анчелотти
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