Анчелотти о критике: «Сегодня ты лучший, завтра – самый глупый. Я не поддаюсь этому, у меня достаточно опыта и баланса – к тому же это все неправда»
– Меня ничего не беспокоит. Команда хорошо поработала. Все это меня не волнует, к тому же, это неправда.
– Трудно ли быть Карло Анчелотти?
– Нет, вовсе нет. Я нахожусь на лучшем месте в мире для профессионалов – на посту тренера «Реала». Каждый хочет когда-нибудь оказаться здесь. Моя позиция – лучшая в мире.
– Как справляются с ситуацией внутри команды?
– Футбол хорош тем, что после плохой игры и поражения есть шанс все исправить. Это дает возможность сосредоточиться на том, что нужно сделать, а не на том, что вы сделали плохо.
– Вы почти не улыбаетесь. Задевает ли вас критика в ваш адрес в последние дни?
– Я не поддаюсь критике, что сегодня ты лучший в мире, а завтра наоборот. Благодаря опыту у меня есть необходимый баланс, чтобы понимать, кто я, и не поддаваться панике. Сейчас [тебя называют лучшим], в другой день – самым глупым. Я не считаю себя лучшим, но я не самый глупый, – сказал главный тренер «Реала» на пресс-конференции перед матчем с «Сельтой».
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