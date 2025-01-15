«Юве» возобновил интерес к Томори на фоне ситуации с Араухо. Туринцы готовы арендовать защитника у «Милана» за 5 млн евро с выкупом за 20+5 млн (La Gazzetta dello Sport)

«Ювентус» возобновил интерес к Фикайо Томори.

По информации La Gazzetta dello Sport, туринцы рассматривают защитника «Милана » как альтернативу Рональду Араухо , который, как сообщалось ранее, передумал покидать «Барселону» в январе.

Сообщается, что «Ювентус » готов предложить «Милану» 5 млн евро за аренду защитника с возможностью выкупа за 20+5 млн. При этом выкуп Томори может стать обязательным при достижении определенных простых целей. «Россонери» могут согласиться на такие условия, несмотря на возросшее значение игрока при Сержиу Консейсау.

В этом сезоне Томори провел 11 матчей в Серии А. Его статистику можно найти здесь .