«Юве» возобновил интерес к Томори на фоне ситуации с Араухо. Туринцы готовы арендовать защитника у «Милана» за 5 млн евро с выкупом за 20+5 млн (La Gazzetta dello Sport)
«Ювентус» возобновил интерес к Фикайо Томори.
По информации La Gazzetta dello Sport, туринцы рассматривают защитника «Милана» как альтернативу Рональду Араухо, который, как сообщалось ранее, передумал покидать «Барселону» в январе.
Сообщается, что «Ювентус» готов предложить «Милану» 5 млн евро за аренду защитника с возможностью выкупа за 20+5 млн. При этом выкуп Томори может стать обязательным при достижении определенных простых целей. «Россонери» могут согласиться на такие условия, несмотря на возросшее значение игрока при Сержиу Консейсау.
В этом сезоне Томори провел 11 матчей в Серии А. Его статистику можно найти здесь.
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: La Gazzetta dello Sport
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Материалы по теме
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем