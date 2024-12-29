Мбаппе и 6 игроков «ПСЖ» – в символической сборной 2024 года Лиги 1 по версии L’Equipe
Газета L’Équipe опубликовала символическую сборную Лиги 1 за 2024 год.
В символическую сборную включили Килиана Мбаппе, который летом покинул «ПСЖ» и перешел в «Реал».
Вратарь: Люка Шевалье («Лилль»).
Защитники: Ашраф Хакими, Маркиньос, Нуну Мендеш (все – «ПСЖ»), Вилфрид Синго («Монако»).
Полузащитники: Усман Дембеле, Витинья, Брэдли Баркола (все — «ПСЖ»), Пьер Ле-Мелу («Брест»).
Нападающие: Джонатан Дэвид («Лилль»), Килиан Мбаппе («ПСЖ»/«Реал»).
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