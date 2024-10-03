Александр Мостовой: «Много забивал, как Виллиан Жозе, но стенка не разбегалась. Сейчас он один матч не сыграет – и будет опять «не в порядке»
Александр Мостовой оценил гол Виллиана Жозе в матче с «Динамо» (3:2).
Форвард «Спартака» забил победный мяч со штрафного удара в 5-м туре Пути РПЛ Фонбет Кубка России.
«Сейчас хороший вопрос многим тем, которые критиковали бразильца. Он такой, он сякой... А сейчас стал автором победного гола со штрафного, и все уже будут кричать, что он в порядке.
Много забивал, как Виллиан Жозе, но у меня стенка не разбегалась. Я над стенкой клал. Но сейчас бразилец один матч не сыграет – и будет опять «не в порядке», – сказал бывший игрок «Спартака».
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: «РБ Спорт»
Рекомендуем
Материалы по теме
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Главные новости
Последние новости