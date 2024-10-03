Александр Мостовой: «Много забивал, как Виллиан Жозе, но стенка не разбегалась. Сейчас он один матч не сыграет – и будет опять «не в порядке»

Александр Мостовой оценил гол Виллиана Жозе в матче с «Динамо» (3:2).

Форвард «Спартака » забил победный мяч со штрафного удара в 5-м туре Пути РПЛ Фонбет Кубка России.

«Сейчас хороший вопрос многим тем, которые критиковали бразильца. Он такой, он сякой... А сейчас стал автором победного гола со штрафного, и все уже будут кричать, что он в порядке.

Много забивал, как Виллиан Жозе , но у меня стенка не разбегалась. Я над стенкой клал. Но сейчас бразилец один матч не сыграет – и будет опять «не в порядке», – сказал бывший игрок «Спартака».