Александр Мостовой: «Спартак» с такими деньгами должен с закрытыми глазами быть в тройке и каждый год претендовать на 1-е место. Но за 20 лет – одно чемпионство. Там много нефутбольного»

Александр Мостовой описал перспективы «Спартака».

« » с такими возможностями, деньгами должен с закрытыми глазами быть в тройке и каждый год претендовать на первое место.

Другое дело, что за двадцать лет команда один раз становилась чемпионом. И это беда. Там много нефутбольного. Надеюсь, сейчас будет по-другому», – сказал бывший полузащитник красно-белых.