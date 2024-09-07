Александр Мостовой: «Спартак» с такими деньгами должен с закрытыми глазами быть в тройке и каждый год претендовать на 1-е место. Но за 20 лет – одно чемпионство. Там много нефутбольного»

Теги Спартак премьер-лига Россия Александр Мостовой деньги Футбол

Александр Мостовой описал перспективы «Спартака».

«Спартак» с такими возможностями, деньгами должен с закрытыми глазами быть в тройке и каждый год претендовать на первое место.

Другое дело, что за двадцать лет команда один раз становилась чемпионом. И это беда. Там много нефутбольного. Надеюсь, сейчас будет по-другому», – сказал бывший полузащитник красно-белых.

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2 комментария
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В футболе деньги решают только когда побеждает Зенит )) это же всем известно
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