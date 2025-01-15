«Челси» выиграл 1 из 6 последних матчей. Дальше – «Вулвс» и «Ман Сити»

«Челси» уже месяц не побеждает в чемпионате Англии.

Команда Энцо Марески вырвала ничью в матче с «Борнмутом » на 5-й добавленной минуте – 2:2.

В последний раз «синие» выигрывали в АПЛ 15 декабря. С тех пор у них три ничьих и два поражения.

В шести последних матчах во всех турнирах «Челси » одержал лишь одну победу – над «Моркэмом» (5:0) в Кубке Англии.

20 января лондонцы встретятся с «Вулверхэмптоном», а 25-го выступят в гостях у «Манчестер Сити».