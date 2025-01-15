«Челси» выиграл 1 из 6 последних матчей. Дальше – «Вулвс» и «Ман Сити»
«Челси» уже месяц не побеждает в чемпионате Англии.
Команда Энцо Марески вырвала ничью в матче с «Борнмутом» на 5-й добавленной минуте – 2:2.
В последний раз «синие» выигрывали в АПЛ 15 декабря. С тех пор у них три ничьих и два поражения.
В шести последних матчах во всех турнирах «Челси» одержал лишь одну победу – над «Моркэмом» (5:0) в Кубке Англии.
20 января лондонцы встретятся с «Вулверхэмптоном», а 25-го выступят в гостях у «Манчестер Сити».
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Спортс”
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