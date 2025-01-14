Маффео на пальцах показал счет класико (5:2) в финале Суперкубка во время тренировки. «Мальорка» проиграла «Реалу» в полуфинале, у игроков была стычка в конце матча
В воскресенье мадридцы проиграли «Барселоне» (2:5) в финале Суперкубка Испании.
«Мальорка» вылетела от «Реала» в полуфинале турнира (0:3) – в конце матча между игроками команд произошла стычка после того, как Джуд Беллингем шлепнул Маффео по затылку.
Во время сегодняшней тренировки «Мальорки» Маффео несколько раз поднимал руки, показывая перед камерой и партнерами по команде 5 пальцев на одной руке и 2 – на другой.
Позже защитник выложил фото, где он демонстрирует такой же жест, в сторис инстаграма.
Изображения: x.com/EsportsIB3; instagram.com/pablomaffeo
«Я бы нокаутировал Винисиуса за 10 секунд. Это мог бы быть самый просматриваемый бой в истории». Защитник «Мальорки» Маффео о боксерском поединке с вингером «Реала»
«10 секунд бокса, да? Нежный придурок». Беллингем – упавшему после касания Винисиуса Маффео
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий