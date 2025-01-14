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Маффео на пальцах показал счет класико (5:2) в финале Суперкубка во время тренировки. «Мальорка» проиграла «Реалу» в полуфинале, у игроков была стычка в конце матча

Защитник «Мальорки» Пабло Маффео пошутил над поражением «Реала» в класико.

В воскресенье мадридцы проиграли «Барселоне» (2:5) в финале Суперкубка Испании.

«Мальорка» вылетела от «Реала» в полуфинале турнира (0:3) – в конце матча между игроками команд произошла стычка после того, как Джуд Беллингем шлепнул Маффео по затылку.

Во время сегодняшней тренировки «Мальорки» Маффео несколько раз поднимал руки, показывая перед камерой и партнерами по команде 5 пальцев на одной руке и 2 – на другой.

Позже защитник выложил фото, где он демонстрирует такой же жест, в сторис инстаграма.

Изображения: x.com/EsportsIB3instagram.com/pablomaffeo

«Я бы нокаутировал Винисиуса за 10 секунд. Это мог бы быть самый просматриваемый бой в истории». Защитник «Мальорки» Маффео о боксерском поединке с вингером «Реала»

«10 секунд бокса, да? Нежный придурок». Беллингем – упавшему после касания Винисиуса Маффео

Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: Esports IB3
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