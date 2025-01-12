В ворота «Реала» после ВАР назначили пенальти за удар Камавинга в ногу Гави в финале Суперкубка Испании. Хиль Мансано сначала не зафиксировал фол и велел хавбеку «Барсы» подниматься
«Барселона» повела в счете благодаря пенальти в матче с «Реалом».
На 34-й минуте финала Суперкубка Испании при счете 1:1 Гави упал в штрафной площади «Реала» после фола Эдуардо Камавинга.
Главный арбитр матча Хесус Хиль Мансано сперва не зафиксировал нарушения и велел Гави подниматься. Затем его пригласили к монитору, и после просмотра видеоповтора рефери назначил 11-метровый в пользу «Барселоны». Роберт Левандовски реализовал пенальти и вывел каталонцев вперед.
Спортс’’ ведет текстовую онлайн-трансляцию матча (1:3, первый тайм).
Изображение: кадр из трансляции Movistar
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: Спортс’‘
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем