В ворота «Реала» после ВАР назначили пенальти за удар Камавинга в ногу Гави в финале Суперкубка Испании. Хиль Мансано сначала не зафиксировал фол и велел хавбеку «Барсы» подниматься

«Барселона» повела в счете благодаря пенальти в матче с «Реалом».

На 34-й минуте финала Суперкубка Испании при счете 1:1 Гави упал в штрафной площади «Реала » после фола Эдуардо Камавинга .

Главный арбитр матча Хесус Хиль Мансано сперва не зафиксировал нарушения и велел Гави подниматься. Затем его пригласили к монитору, и после просмотра видеоповтора рефери назначил 11-метровый в пользу «Барселоны». Роберт Левандовски реализовал пенальти и вывел каталонцев вперед.

Спортс’’ ведет текстовую онлайн-трансляцию матча (1:3, первый тайм).

Изображение: кадр из трансляции Movistar