Камавинга из-за гриппа может не сыграть с «Сельтой» в Кубке Испании

Эдуардо Камавинга может пропустить матч с «Сельтой» в Кубке Испании.

Полузащитник «Реала » заболел гриппом, в связи с чем пропустил сегодняшнюю тренировку «Реала». Матч 1/8 финала Кубка Испании между «Реалом» и «Сельтой» пройдет в четверг, 16 января.