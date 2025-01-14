Камавинга из-за гриппа может не сыграть с «Сельтой» в Кубке Испании
Эдуардо Камавинга может пропустить матч с «Сельтой» в Кубке Испании.
Полузащитник «Реала» заболел гриппом, в связи с чем пропустил сегодняшнюю тренировку «Реала».
Матч 1/8 финала Кубка Испании между «Реалом» и «Сельтой» пройдет в четверг, 16 января.
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: сайт «Реала»
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