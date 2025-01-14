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Раноккия про Ванду: «Она почти полностью контролировала Икарди на психологическом уровне, заставляла его делать все, что ей захочется»

Андреа Раноккия рассказал об отношениях Мауро Икарди и Ванды Нары.

«Мауро – очень сильный футболист, я видел немного людей, которые умели играть на последних 30 метрах так, как он. Он был капитаном, номером 9, бомбардиром, сталкивался со всем этим давлением, и у него была жена, которая ему в этом совершенно не помогала и провоцировала шумиху в прессе. Ему приходилось справляться с работой на поле, а потом и со всем остальным.

Я никогда не проводил время с Икарди и Вандой за пределами поля, но у меня было ощущение, которое подтверждается даже сейчас, что она почти полностью контролировала его на психологическом уровне. Она заставляла его делать все, что ей захочется, мне кажется.

Икарди был не так силен в командной игре, но на последних 30 метрах он был одним из лучших. Немного напоминал Индзаги», – сказал бывший защитник «Интера» в подкасте Calcio Selvaggio.

Опубликовал: Александр Суряев
Источник: FC Inter 1908
logoВанда Нара
logoМауро Икарди
logoАндреа Раноккия
logoсерия А Италия
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logoФилиппо Индзаги
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психология
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