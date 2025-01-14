Флик о «нападках с целью дестабилизировать «Барсу»: «Мы должны сосредоточиться только на том, что можем изменить. Работаем над завоеванием титулов, каждый понимает свою роль»

Ханс-Дитер Флик рассказал, на чем он сосредоточен при работе в «Барселоне».

Главный тренер «Барселоны» ответил на вопрос о «нападках с целью дестабилизировать клуб».

«Мы сосредоточены на нашей работе. Мы должны сосредоточиться только на том, что мы можем изменить. Я не могу сосредоточиться на том, что происходит в клубе. Клуб – это как большая семья.

У меня есть только хорошие слова для моих игроков, у нас очень хорошие отношения. Мы очень гордимся тем, что они поверили в мой штаб. Наша задача – следить за тем, как все работает и развивается.

За эти полгода все показали, что самое главное – это то, чтобы мы добивались успеха. Мы работаем над завоеванием титулов, что мы и сделали в воскресенье («Барса» выиграла Суперкубок Испании, обыграв «Реал» 5:2 – Спортс’’). Я чувствую это на каждой тренировке.

Каждый в клубе понимает свою роль. Приятно видеть это, хотя добиться этого нелегко. Когда ты выигрываешь титулы, это отражается на тебе, но ты также должен продолжать доказывать изо дня в день. Завтра у нас будет возможность сделать это», – сказал Флик на пресс-конференции перед игрой с «Бетисом» в Кубке Испании.