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  • Флик о 5:2 с «Реалом»: «Барселона» обыграла одну из лучших команд мира и взяла трофей. Мы довольны и гордимся собой. Но мы не сможем играть так всегда»
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Флик о 5:2 с «Реалом»: «Барселона» обыграла одну из лучших команд мира и взяла трофей. Мы довольны и гордимся собой. Но мы не сможем играть так всегда»

Ханс-Дитер Флик доволен разгромом «Реала» (5:2) в Суперкубке Испании.

«Сегодня мы обыграли одну из лучших команд мира и завоевали трофей. Мы счастливы. Сегодня нужно радоваться.

Мы едины. Наша цель – становиться лучше с каждым матчем. Мы хотим выигрывать каждый матч и будем стараться делать это, если будет такая возможность. Мы должны во всем находить что-то полезное для себя.

Для меня важно, как мы играем. Мы должны действовать как команда. Сегодня мы сократили число ошибок. Когда мы контролируем игру, нам проще. Сегодня в атаке у нас были три великолепных форварда. Я очень рад за команду.

Это футбол, я много лет в нем работаю. Цели больших клубов – это трофеи. Мы довольны и гордимся собой, теперь нужно подтверждать свой уровень. Мы не сможем всегда играть так, как сегодня», – сказал главный тренер «Барселоны».

Опубликовал: Александр Суряев
Источник: As
logoБарселона
logoХанс-Дитер Флик
logoЛа Лига
logoРеал Мадрид
logoСуперкубок Испании
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