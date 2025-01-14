Ни одному клубу АПЛ не предъявлены обвинения в нарушении финансовых правил
Ни одному клубу АПЛ не предъявлены обвинения в нарушении финансовых правил.
Премьер-лига признала, что все клубы соблюли правила прибыльности и устойчивости (PSR) за отчетный период с 2021 по 2024 год. Дисциплинарные обвинения не были вынесены.
Следует отметить, что в настоящий момент продолжается судебный процесс с участием «Лестера»: в сентябре «лисы» успешно обжаловали решение о том, что независимая комиссия имеет право рассматривать это дело. АПЛ подала апелляцию.
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: The Times
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