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  • Беспрецедентный для Британии иск на 2,15 млрд фунтов подает семья владельца «Лестера», погибшего при крушении вертолета. Сын Вичая считает производителя аппарата виновным в гибели отца
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Беспрецедентный для Британии иск на 2,15 млрд фунтов подает семья владельца «Лестера», погибшего при крушении вертолета. Сын Вичая считает производителя аппарата виновным в гибели отца

Семья владельца «Лестера» решила судиться с производителем вертолетов.

В октябре 2018 года Вичай Сривадханапрабха и еще 4 человека погибли в результате крушения летательного аппарата «Аят» вскоре после взлета с поля «Кинг Пауэр Стэдиум».

Отделом по расследованию авиационных происшествий (AAIB) было установлено, что причиной авиакатастрофы стала неисправность подшипника рулевого винта, который заклинило после взлета. Отмечается, что авария была «неизбежной»: пилот не смог бы предпринять почти ничего, чтобы избежать катастрофы.

The Telegraph передает, что представители семьи Сривадханапрабхи приняли решение судиться с производителем вертолета – компанией Leonardo.

В иске содержится требование о возмещении убытков и недополученных доходов на общую сумму 2,15 миллиарда фунтов стерлингов, рассчитанную исходя из стоимости King Power на тот момент. Указано, что в то время годовой доход компании составлял 2,5 миллиарда фунтов стерлингов, а годовая прибыль – 237 миллионов фунтов стерлингов. Семья Сривадханапрабхи утверждает, что такие результаты были обусловлены именно предприимчивостью Вичая.

«Сегодня моя семья переживает потерю отца так сильно, как никогда раньше. То, что мои собственные дети и их двоюродные братья никогда не узнают своего деда, усугубляет наши страдания.

Мы обдумали выводы отчета AAIB и тщательно продумали, как нам действовать дальше. Мой отец доверял Leonardo, когда покупал вертолет, но выводы отчета о его смерти показывают, что его доверие было фатальной ошибкой. Я считаю их полностью ответственными за его смерть», – отметил в заявлении Айаватт, сын Вичая и нынешний глава «Лестера».

Подчеркивается, что иск на сумму 2,15 млрд фунтов станет крупнейшим в истории британского права.

«Лестер» простился с владельцем 50-тысячным маршем. Столько слез я не видела никогда

Опубликовал: Александр Суряев
Источник: The Telegraph
logoЛестер
деньги
logoпремьер-лига Англия
Айаватт Сривадханапрабха
происшествия
logoВичай Сривадханапрабха
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