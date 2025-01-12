Агент Жиго о возможном возвращении в Россию: «Только «Спартак»
Агент Самюэля Жиго заявил, что его приоритет в России – только «Спартак».
Жиго выступал за «Спартак» с июля 2018 по 2022 год. В составе красно-белых защитник провел 110 матчей во всех турнирах, в которых отметился 10 голами и 5 результативными передачами.
«Возможно ли, что в будущем мы будем рассматривать предложения от российских клубов, кроме «Спартака»? Нет, это невозможно. В России приоритет Жиго – только «Спартак», – сказал агент игрока Мохамед Беншенафи.
Летом 2022 года Жиго перешел из «Спартака» в «Марсель», а в летнее трансферное окно 2024-го на правах аренды присоединился к «Лацио».
В текущем сезоне француз провел в составе римлян 12 матчей во всех турнирах, забил один мяч и отдал одну голевую передачу.
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: «РБ Спорт»
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