Агент Жиго о возможном возвращении в Россию: «Только «Спартак»

Агент Самюэля Жиго заявил, что его приоритет в России – только «Спартак».

Жиго выступал за «Спартак » с июля 2018 по 2022 год. В составе красно-белых защитник провел 110 матчей во всех турнирах, в которых отметился 10 голами и 5 результативными передачами.

«Возможно ли, что в будущем мы будем рассматривать предложения от российских клубов, кроме «Спартака»? Нет, это невозможно. В России приоритет Жиго – только «Спартак», – сказал агент игрока Мохамед Беншенафи.

Летом 2022 года Жиго перешел из «Спартака» в «Марсель», а в летнее трансферное окно 2024-го на правах аренды присоединился к «Лацио ».

В текущем сезоне француз провел в составе римлян 12 матчей во всех турнирах, забил один мяч и отдал одну голевую передачу.