«Бавария» отдала Ибрагимовича в аренду «Лацио». Римляне будут платить зарплату Арийону
«Бавария» отдала Арийона Ибрагимовича в аренду «Лацио».
Ранее сообщалось, что римский клуб будет платить зарплату Ибрагимовичу и сможет выкупить игрока за 8-10 млн евро.
Если «Лацио» решит подписать с ним постоянный контракт, Арийон заключит соглашение на три года.
Минувшим летом мюнхенцы подписали соглашение с футболистом, рассчитанное до 2027 года. Прошлый сезон игрок провел в аренде во «Фрозиноне».
Статистика 19-летнего полузащитника доступна здесь.
Фото: x.com/OfficialSSLazio
Опубликовано: Полина Антохина
Источник: твиттер «Лацио»
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