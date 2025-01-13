«Бавария» отдала Ибрагимовича в аренду «Лацио». Римляне будут платить зарплату Арийону

«Бавария» отдала Арийона Ибрагимовича в аренду «Лацио».

Ранее сообщалось , что римский клуб будет платить зарплату Ибрагимовичу и сможет выкупить игрока за 8-10 млн евро.

Если «Лацио» решит подписать с ним постоянный контракт, Арийон заключит соглашение на три года.

Минувшим летом мюнхенцы подписали соглашение с футболистом, рассчитанное до 2027 года. Прошлый сезон игрок провел в аренде во «Фрозиноне».

Статистика 19-летнего полузащитника доступна здесь .

Фото: x.com/OfficialSSLazio