Роналду и «Аль-Наср» предварительно договорились о продлении контракта до 2026 года (Мутаб Аль-Авад)
Криштиану Роналду останется в Саудовской Аравии еще на сезон.
«Аль-Наср» достиг предварительной договоренности с 39-летним нападающим о продлении контракта до июня 2026 года. Об этом сообщил журналист Мутаб Аль-Авад.
Действующее соглашение португальского футболиста с клубом из Эр-Рияда истекает в конце этого сезона.
В текущем розыгрыше чемпионата Саудовской Аравии Роналду провел 13 матчей и забил 11 голов. Его статистика – здесь.
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: Goal
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