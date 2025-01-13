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Роналду и «Аль-Наср» предварительно договорились о продлении контракта до 2026 года (Мутаб Аль-Авад)

Криштиану Роналду останется в Саудовской Аравии еще на сезон.

«Аль-Наср» достиг предварительной договоренности с 39-летним нападающим о продлении контракта до июня 2026 года. Об этом сообщил журналист Мутаб Аль-Авад.

Действующее соглашение португальского футболиста с клубом из Эр-Рияда истекает в конце этого сезона.

В текущем розыгрыше чемпионата Саудовской Аравии Роналду провел 13 матчей и забил 11 голов. Его статистика – здесь.

Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: Goal
logoАль-Наср Эр-Рияд
logoвысшая лига Саудовская Аравия
logoКриштиану Роналду
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