Роналду и «Аль-Наср» предварительно договорились о продлении контракта до 2026 года (Мутаб Аль-Авад)

Криштиану Роналду останется в Саудовской Аравии еще на сезон.

«Аль-Наср » достиг предварительной договоренности с 39-летним нападающим о продлении контракта до июня 2026 года. Об этом сообщил журналист Мутаб Аль-Авад.

Действующее соглашение португальского футболиста с клубом из Эр-Рияда истекает в конце этого сезона.

В текущем розыгрыше чемпионата Саудовской Аравии Роналду провел 13 матчей и забил 11 голов. Его статистика – здесь .