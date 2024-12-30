«Юве» хотел арендовать Антониу Силву за 5 млн евро с правом выкупа за 30 млн. «Бенфика» отклонила предложение
«Бенфика» отклонила предложение «Ювентуса» по Антониу Силве.
Туринский клуб заинтересован в подписании 21-летнего футболиста – главный тренер команды Тиаго Мотта и спортивный директор Кристиано Джунтоли видят в нем главного кандидата для укрепления обороны.
По информации Джанлуки Ди Марцио, «бьянконери» сделали первое предложение по трансферу Силвы: 5 миллионов евро за аренду игрока с правом выкупа за 30 млн. Португальцы ответили отказом.
Ожидается, что «Юве» сделает новое предложение.
В текущем сезоне чемпионата Португалии Силва провел 7 матчей и забил 1 гол. Его статистика – здесь.
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: сайт Джанлуки Ди Марцио
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