«Ювентус» предложит 30 млн евро за выкуп Консейсау у «Порту»
«Ювентус» готов выкупить Франсишку Консейсау у «Порту» за 30 миллионов евро.
По данным La Gazzetta dello Sport, «бьянконери» готовятся сделать предложение, чтобы выкупить полузащитника, выступающего за клуб на правах аренды. В рамках арендного соглашения итальянцы заплатили 3+7 млн евро.
A Bola, в свою очередь, сообщает, что на данный момент никаких переговоров не ведется, пока что с «Порту» не связались ни «Ювентус», ни агенты игрока.
В этом сезоне Консейсау провел 13 матчей, 8 из которых в стартовом составе. Португалец забил 2 гола и сделал 4 результативные передачи. Подробную статистику игрока можно найти здесь.
Опубликовано: Полина Антохина
Источник: A Bola
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