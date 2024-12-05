«Ювентус» предложит 30 млн евро за выкуп Консейсау у «Порту»

«Ювентус» готов выкупить Франсишку Консейсау у «Порту» за 30 миллионов евро.

По данным La Gazzetta dello Sport, «бьянконери» готовятся сделать предложение, чтобы выкупить полузащитника, выступающего за клуб на правах аренды. В рамках арендного соглашения итальянцы заплатили 3+7 млн евро.

A Bola, в свою очередь, сообщает, что на данный момент никаких переговоров не ведется, пока что с «Порту» не связались ни «Ювентус », ни агенты игрока.

В этом сезоне Консейсау провел 13 матчей, 8 из которых в стартовом составе. Португалец забил 2 гола и сделал 4 результативные передачи. Подробную статистику игрока можно найти здесь .