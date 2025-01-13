  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Канчельскис о Пиняеве в Европе: «Большие перспективы рисуют всем, но Сергей пока топчется на месте, не прогрессирует. В ближайшее время предложений не будет»
2

Канчельскис о Пиняеве в Европе: «Большие перспективы рисуют всем, но Сергей пока топчется на месте, не прогрессирует. В ближайшее время предложений не будет»

Андрей Канчельскис высказался о возможном переходе Сергея Пиняева в Европу.

«Пока я не вижу в игре Пиняева ничего особенного. Ему нужно двигаться вперед и расти дальше. Но пока он топчется на месте. Все-таки большие перспективы рисуют всем. Особенно хорошо этим у нас занимаются агенты. Но на футбольном поле в последние сезоны я от Пиняева ничего такого не увидел. Перспектива – это хорошо, но нужно же ее как-то развивать и двигаться вперед.

Переход Пиняева в Европу? Если его еще тогда не взяли, то как сейчас возьмут-то? Нужно реально смотреть на вещи. На бумаге можно говорить все что угодно. У нас любят так делать, когда кто-то где-то хоть немного засветился, то сразу начинают говорить про перспективу этого футболиста и его покупку в Европу.

Повторюсь, если тогда, когда Пиняев засверкал, не было никакого официального предложения из Европы, то думаю, что в ближайшее время его и не будет. Конечно, надеюсь, что у Пиняева все получится, но пока я никаких таких перспектив не вижу. Но раскрыть свой потенциал он еще может. В 20 лет футбольная жизнь только начинается. Однако пока Пиняев дальше не прогрессирует», – сказал бывший игрок «Манчестер Юнайтед».

Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: Legalbet
logoСергей Пиняев
logoпремьер-лига Россия
logoЛокомотив
logoАндрей Канчельскис
Комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Огурцы Радимова, оливье Хлестова и баня Кержакова: легенды в Новый год
768 января, 05:33
«Пиняев не готов к переходу в Европу, его там растопчут. Он в нашем чемпионате-то не блещет». Пономарев о хавбеке «Локо»
3624 декабря 2024, 12:19
Владимир Кузьмичев: «Когда Пиняев переходил в «Локомотив», все ждали, что он станет одним из лидеров в атаке. Этого мы не наблюдаем – ему надо прибавлять»
724 декабря 2024, 11:32
Канчельскис о Батракове: «Не нужно мариноваться в РПЛ до 23 лет. Будет предложение из Европы – надо брать первый же билет и улетать»
4823 декабря 2024, 03:25
Рекомендуем
Главные новости
Винисиус и Камавинга должны были получить красные в матче с «Барсой», считает Итурральде: «Хиль Мансано продемонстрировал очень «политическое» судейство. Он был готов к игре хуже всех»
103 минуты назад
Отклонена апелляция на 2-матчевую дисквалификацию Винисиуса. Вингер «Реала» получил красную в игре с «Валенсией»
1221 минуту назад
FA не накажет «МЮ» за пост про «справедливость» после победы над «Арсеналом»
839 минут назад
«Я приду и убью твоего ребенка, я не шучу». Жене Хавертца угрожали в соцсетях после матча «Арсенала» и «МЮ» – лондонцы хотят установить личности этих людей
3959 минут назад
Гурцкая о Кахигао: «Гарди смеялся, когда я сказал, что «Спартак» купил топового спортдира. Он заявил: «Я знаю этого дядю, он клубная мышь. Никакого отношения к трансферам не имеет»
47сегодня, 16:31
Бруну про «МЮ»: «Приближаемся к тому, что хочет Аморим в плане старания, страсти и желания выигрывать. Мы на верном пути»
13сегодня, 16:16
«Барселона» хочет выслушать позицию Араухо о возможном трансфере. «Ювентус» готов улучшить предложение до 50 млн евро
19сегодня, 15:59
«Тоттенхэм» заинтересован в аренде Рэшфорда. Переход форварда «МЮ» за границу более вероятен
14сегодня, 15:30
Лапорта о победе в Суперкубке Испании: «Отражение работы, таланта и самоотдачи игроков и тренеров. Да здравствует «Барса»!»
76сегодня, 15:16
Ари о посте жены в соцсетях: «Дочку ударила какая-то девушка в магазине – дома я ее поддержал, не нужно на таких обращать внимание. В Бразилии люди были более открытыми»
91сегодня, 14:57
Ко всем новостям
Последние новости
«Милан» предпочитает зимой подписать Рэшфорда, а не Уокера. Итальянский клуб должен сделать предложение «МЮ» в ближайшее время
5 минут назад
Агент Помазуна об отстранении вратаря в ЦСКА: «Не считаю, что он неправ, каждый имеет право высказать мнение. Не понимаю, почему решили сделать такую хрень»
38 минут назад
Кокорин – лучший футболист «Ариса» в декабре. Он забил 3 гола и сделал 1 передачу в 4 матчах
650 минут назад
Юран о тренерах РПЛ: «К иностранцам уважение есть, к россиянам – нет. За что из ЦСКА уволили Федотова? Новый тренер не показывает таких результатов. Как нам на это смотреть?»
13сегодня, 16:15
Мостовой о Хвиче: «Сразу сказал, что он станет звездой. Он стал лучшим футболистом Грузии и выиграл Серию А – это только подтверждает мои слова»
12сегодня, 16:06
Гави поблагодарил Переса за поддержку после разрыва «крестов». Хавбек «Барсы» обратился к президенту «Реала» после финала Суперкубка Испании
9сегодня, 15:57
24 очка набрал защитник «Трабзонспора» Педру Мальейру за матч с «Антальяспором». У него 1-й хет-трик в карьере
сегодня, 15:55Фэнтези
Мусиала вернулся к тренировкам с «Баварией» перед «Хоффенхаймом». Хавбек пропустил прошлый матч из-за простуды
сегодня, 15:45
Перенесенный из-за шторма матч «Ливерпуля» и «Эвертона» состоится 12 февраля
6сегодня, 15:44
Олег Иванов о словах Лама про ЧМ: «У него русофобское настроение, предвзято относится. В Европе редко может быть, что из‑за стадиона преобразится весь город»
12сегодня, 15:31
Рекомендуем