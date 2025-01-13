Канчельскис о Пиняеве в Европе: «Большие перспективы рисуют всем, но Сергей пока топчется на месте, не прогрессирует. В ближайшее время предложений не будет»

Андрей Канчельскис высказался о возможном переходе Сергея Пиняева в Европу.

«Пока я не вижу в игре Пиняева ничего особенного. Ему нужно двигаться вперед и расти дальше. Но пока он топчется на месте. Все-таки большие перспективы рисуют всем. Особенно хорошо этим у нас занимаются агенты. Но на футбольном поле в последние сезоны я от Пиняева ничего такого не увидел. Перспектива – это хорошо, но нужно же ее как-то развивать и двигаться вперед.

Переход Пиняева в Европу? Если его еще тогда не взяли, то как сейчас возьмут-то? Нужно реально смотреть на вещи. На бумаге можно говорить все что угодно. У нас любят так делать, когда кто-то где-то хоть немного засветился, то сразу начинают говорить про перспективу этого футболиста и его покупку в Европу.

Повторюсь, если тогда, когда Пиняев засверкал, не было никакого официального предложения из Европы, то думаю, что в ближайшее время его и не будет. Конечно, надеюсь, что у Пиняева все получится, но пока я никаких таких перспектив не вижу. Но раскрыть свой потенциал он еще может. В 20 лет футбольная жизнь только начинается. Однако пока Пиняев дальше не прогрессирует», – сказал бывший игрок «Манчестер Юнайтед».