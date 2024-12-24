Владимир Кузьмичев: «Когда Пиняев переходил в «Локомотив», все ждали, что он станет одним из лидеров в атаке. Этого мы не наблюдаем – ему надо прибавлять»
Владимир Кузьмичев оценил игру Сергея Пиняева в «Локомотиве».
20-летний полузащитник забил 2 гола и сделал 4 передачи в 17 матчах нынешнего сезона Мир РПЛ.
– Про Пиняева по ходу этого сезона вы не раз говорили, что Сергею не хватало конкретики. Он не прогрессирует?
– Когда Сергей переходил в «Локо», все ждали, что он станет одним из лидеров в атаке команды. Но пока мы этого все же не наблюдаем.
Пиняев по-прежнему активен, точно не отбывает номер.
В каждом матче старается, но я останусь при своем мнении: ему надо прибавлять, – сказал бывший директор академии «Локомотива» Владимир Кузьмичев.
Опубликовал: Никита Надёжин
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