Владимир Кузьмичев: «Когда Пиняев переходил в «Локомотив», все ждали, что он станет одним из лидеров в атаке. Этого мы не наблюдаем – ему надо прибавлять»

Владимир Кузьмичев оценил игру Сергея Пиняева в «Локомотиве».

20-летний полузащитник забил 2 гола и сделал 4 передачи в 17 матчах нынешнего сезона Мир РПЛ.

– Про Пиняева по ходу этого сезона вы не раз говорили, что Сергею не хватало конкретики. Он не прогрессирует?

– Когда Сергей переходил в «Локо», все ждали, что он станет одним из лидеров в атаке команды. Но пока мы этого все же не наблюдаем.

Пиняев по-прежнему активен, точно не отбывает номер.

В каждом матче старается, но я останусь при своем мнении: ему надо прибавлять, – сказал бывший директор академии «Локомотива» Владимир Кузьмичев.