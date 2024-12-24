«Пиняев не готов к переходу в Европу, его там растопчут. Он в нашем чемпионате-то не блещет». Пономарев о хавбеке «Локо»
Сергей Пиняев не готов к переезду в Европу, по мнению Владимира Пономарева.
«Ну какая Пиняеву Европа? Он в нашем чемпионате-то не блещет.
Надо улучшить физическую форму, начать стабильно забивать и отдавать передачи, а уже потом рассуждать о каком-то отъезде. Сейчас Пиняев не готов к переходу в европейский клуб, его там растопчут», – сказал бывший защитник ЦСКА.
В текущем сезоне Мир РПЛ полузащитник «Локомотива» сыграл 17 матчей, забил 2 мяча и отдал 4 результативные передачи.
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: «РБ Спорт»
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