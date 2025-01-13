Конте о Хвиче: «Разочарован не им, не «Наполи», а собой, так как не смог изменить ситуацию. Думал, что повлияю сильнее – это отличный игрок, но нужно принять реальность»

Антонио Конте высказался о ситуации с Хвичей Кварацхелией в «Наполи».

Ранее главный тренер клуба сообщил , что грузинский вингер попросил отпустить его из клуба. Тренер сказал, что он «разочарован» позицией игрока, но теперь хотел бы прояснить свои слова.

«Я хочу подчеркнуть кое-что. Чувствую необходимость сделать это, потому что если бы я был в Англии, я мог бы подумать, что что-то было упущено при переводе, но я говорю по-итальянски, и все равно люди, кажется, неправильно истолковывают то, что я имею в виду.

Я говорил о разочаровании не игроком, не клубом, а собой, потому что за шесть месяцев я не смог изменить ситуацию. Я не говорю, что Квара или клуб подвели меня, я всегда беру на себя ответственность за свои действия, не перекладываю ее на кого-то другого.

Я думал, что смогу оказать другое влияние за эти шесть месяцев, но я понял, что мы вернулись к тому, с чего начали. Хочу это прояснить, потому что сегодня я видел заголовки, в которых говорилось: «Квара подвел Конте». Квара не подвел меня.

Считаю, что тренер должен помогать клубу принимать решения и советовать, каких игроков подписывать. Когда я понимаю, что не смог повлиять на ситуацию, я разочарован. Хвича хороший парень, и каждый должен сам решать свою судьбу, так же, как и клуб должен принимать свои решения.

Возможно, я был немного самонадеян, потому что думал, что смогу оказать более сильное влияние. Я не смог этого сделать. Жаль, потому что это отличный игрок, но мы также должны принять реальность.

Несмотря на все сказанное, на сегодняшний день Хвича является игроком «Наполи». Мы не должны забывать об этом. Если кто-то хочет его купить, не стоит ничего принимать как должное», – заявил главный тренер «Наполи».