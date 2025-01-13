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Семин о Хвиче: «Стоит того, чтобы за него заплатили 100 миллионов евро. Он может усилить любой топ-клуб»

Юрий Семин считает, что Хвича Кварацхелия способен усилить любой топ-клуб.

Сообщалось, что вингер «Наполи» может перейти в «ПСЖ» за 65-70 млн евро.

«Хвича стоит того, чтобы за него заплатили 100 миллионов евро. На сегодняшний момент это футболист мирового уровня, поэтому такая сумма является нормальной.

Интерес «ПСЖ»? Кварацхелия может усилить любой топ-клуб», — сказал бывший тренер «Локомотива».

Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: «РБ Спорт»
logoХвича Кварацхелия
logoНаполи
logoсерия А Италия
logoлига 1 Франция
logoПСЖ
logoЮрий Семин
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