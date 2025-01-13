В «Реале» не обсуждают увольнение Анчелотти после 2:5 от «Барсы». Поражение в Суперкубке не изменит планов на зимнее трансферное окно
В «Реале» доверяют Карло Анчелотти, несмотря на поражение в Суперкубке Испании.
Вчера мадридцы были разгромлены «Барселоной» (2:5) в финале турнира.
По информации The Athletic, в клубе были удивлены тем, что поражение в Суперкубке Испании вызвало сомнения по поводу будущего Карло Анчелотти в «Реале». В руководстве «Реала» считают, что его работу можно будет оценить лишь весной, и на данный момент вопрос о смене тренера не обсуждается.
Также сообщается, что проигранный Суперкубок не повлияет на планы «Реала» на январское трансферное окно – клуб не планирует подписывать новых игроков, несмотря на то, что Анчелотти настаивал на необходимости усиления состава. Трансфер возможен лишь в случае, если «Ливерпуль» согласится отпустить Трента Александер-Арнолда зимой.
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: The Athletic
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