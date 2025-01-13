Головин не сыграет с «Реймсом» в Кубке. Хавбек «чувствует себя неплохо», но пока тренируется индивидуально

Александр Головин пропустит матч Кубка Франции из-за повреждения.

Ранее полузащитник «Монако» из-за дискомфорта в голеностопном суставе не сыграл с «Нантом» (2:2) в 17-м туре Лиги 1.

Выездной матч 1/16 финала Кубка Франции с «Реймсом » пройдет 14 января.

«Саша чувствует себя неплохо, но завтрашнюю игру пропустит.

Пока он тренируется индивидуально», – сообщил агент игрока Александр Клюев .

В нынешнем сезоне Головин провел за «Монако » 20 матчей во всех турнирах. На его счету 2 гола и один ассист. Подробная статистика доступна по ссылке .