Головин не сыграет с «Реймсом» в Кубке. Хавбек «чувствует себя неплохо», но пока тренируется индивидуально
Александр Головин пропустит матч Кубка Франции из-за повреждения.
Ранее полузащитник «Монако» из-за дискомфорта в голеностопном суставе не сыграл с «Нантом» (2:2) в 17-м туре Лиги 1.
Выездной матч 1/16 финала Кубка Франции с «Реймсом» пройдет 14 января.
«Саша чувствует себя неплохо, но завтрашнюю игру пропустит.
Пока он тренируется индивидуально», – сообщил агент игрока Александр Клюев.
В нынешнем сезоне Головин провел за «Монако» 20 матчей во всех турнирах. На его счету 2 гола и один ассист. Подробная статистика доступна по ссылке.
Опубликовано: Полина Антохина
Источник: ТАСС
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