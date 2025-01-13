«Боруссия» продаст Малена «Астон Вилле» за 22 млн фунтов и 2+ млн бонусов (Бен Джейкобс)
«Боруссия» и «Астон Вилла» договорились о трансфере Дониэлла Малена.
Ранее сообщалось, что немецкий клуб отказался от предложения англичан в размере 16 миллионов евро плюс бонусы.
По информации журналиста Бена Джейкобса, стороны согласовали продажу полузащитника за сумму в 22 млн фунтов, а также доплаты в размере не менее 2 млн фунтов. Кроме того, Мален согласовал личные условия контракта.
Сегодня футболист должен получить разрешение на поездку в Англию для прохождения медицинского осмотра.
В этом сезоне Дониэлл Мален забил 3 гола в 14 матчах Бундеслиги, проводя на поле в среднем 45 минут. Статистику 25-летнего игрока можно изучить здесь.
Опубликовано: Полина Антохина
Источник: твиттер Бена Джейкобса
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Материалы по теме
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем