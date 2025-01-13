«Боруссия» продаст Малена «Астон Вилле» за 22 млн фунтов и 2+ млн бонусов (Бен Джейкобс)

«Боруссия» и «Астон Вилла» договорились о трансфере Дониэлла Малена.

Ранее сообщалось , что немецкий клуб отказался от предложения англичан в размере 16 миллионов евро плюс бонусы.

По информации журналиста Бена Джейкобса, стороны согласовали продажу полузащитника за сумму в 22 млн фунтов, а также доплаты в размере не менее 2 млн фунтов. Кроме того, Мален согласовал личные условия контракта.

Сегодня футболист должен получить разрешение на поездку в Англию для прохождения медицинского осмотра.

В этом сезоне Дониэлл Мален забил 3 гола в 14 матчах Бундеслиги, проводя на поле в среднем 45 минут. Статистику 25-летнего игрока можно изучить здесь .