«Боруссия» хочет получить 20 млн евро и бонусы за Малена. Предложение «Астон Виллы» на 16 млн с бонусами отклонили
«Боруссия» отклонила предложение «Астон Виллы» по Дониэллу Малену.
По информации Sky Germany, немецкий клуб отказался от предложения англичан в размере 16 миллионов евро плюс бонусы.
Добавляется, что дортмундцы хотят выручить за футболиста 20 миллионов евро и бонусы. «Боруссия» готова к продаже нидерландца.
В свою очередь, журналист Бен Джейкобс сообщает, что «Боруссия» намерена получить около 30 млн евро с учетом всех бонусов.
В этом сезоне Дониэлл Мален забил 3 гола в 13 матчах Бундеслиги, проводя на поле в среднем 45 минут. Статистику полузащитника можно изучить здесь.
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: Sky Sports
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Материалы по теме
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем