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«Боруссия» хочет получить 20 млн евро и бонусы за Малена. Предложение «Астон Виллы» на 16 млн с бонусами отклонили

«Боруссия» отклонила предложение «Астон Виллы» по Дониэллу Малену.

По информации Sky Germany, немецкий клуб отказался от предложения англичан в размере 16 миллионов евро плюс бонусы.

Добавляется, что дортмундцы хотят выручить за футболиста 20 миллионов евро и бонусы. «Боруссия» готова к продаже нидерландца.

В свою очередь, журналист Бен Джейкобс сообщает, что «Боруссия» намерена получить около 30 млн евро с учетом всех бонусов.

В этом сезоне Дониэлл Мален забил 3 гола в 13 матчах Бундеслиги, проводя на поле в среднем 45 минут. Статистику полузащитника можно изучить здесь.

Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: Sky Sports
logoДониэлл Мален
logoАстон Вилла
logoБоруссия Дортмунд
logoбундеслига Германия
logoпремьер-лига Англия
возможные трансферы
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