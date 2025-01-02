«Астон Вилла» предложила 18 млн евро и бонусы за Малена. «Боруссия» оценивает хавбека выше, переговоры продолжаются
Дониэлл Мален может перейти в АПЛ из Бундеслиги.
«Астон Вилла» находится в переговорном процессе с дортмундской «Боруссией» о трансфере 25-летнего полузащитника.
Английский клуб предложил за футболиста 18 миллионов евро плюс бонусы.
Сообщается, что немецкая команда оценивает Дониэлла Малена выше этой суммы. Переговоры между клубами продолжаются.
В этом сезоне нидерландец забил 3 гола в 13 матчах Бундеслиги, проводя на поле в среднем 45 минут. Статистику Малена можно изучить здесь.
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: The Athletic
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