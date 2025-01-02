«Астон Вилла» предложила 18 млн евро и бонусы за Малена. «Боруссия» оценивает хавбека выше, переговоры продолжаются

Дониэлл Мален может перейти в АПЛ из Бундеслиги.

«Астон Вилла » находится в переговорном процессе с дортмундской «Боруссией» о трансфере 25-летнего полузащитника.

Английский клуб предложил за футболиста 18 миллионов евро плюс бонусы.

Сообщается, что немецкая команда оценивает Дониэлла Малена выше этой суммы. Переговоры между клубами продолжаются.

В этом сезоне нидерландец забил 3 гола в 13 матчах Бундеслиги, проводя на поле в среднем 45 минут. Статистику Малена можно изучить здесь .