«Боруссия» готова отпустить Малена зимой. Вингера оценивают в 25-30 млн евро

Дониэлл Мален может покинуть «Боруссию» в январе.

Дортмундский клуб готов отпустить 25-летнего вингера в зимнее трансферное окно, если получит подходящее предложение, сообщает журналист Sky Sport Флориан Плеттенберг.

Стоимость нидерландского футболиста оценивают в 25-30 миллионов евро.

В текущем сезоне Бундеслиги Мален провел 11 матчей и забил 2 гола. Его статистика – здесь .