«Боруссия» готова отпустить Малена зимой. Вингера оценивают в 25-30 млн евро
Дониэлл Мален может покинуть «Боруссию» в январе.
Дортмундский клуб готов отпустить 25-летнего вингера в зимнее трансферное окно, если получит подходящее предложение, сообщает журналист Sky Sport Флориан Плеттенберг.
Стоимость нидерландского футболиста оценивают в 25-30 миллионов евро.
В текущем сезоне Бундеслиги Мален провел 11 матчей и забил 2 гола. Его статистика – здесь.
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: твиттер Флориана Плеттенберга
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