Денисов о матче с «Зенитом»: «Сделаем все, чтобы победить. Для «Спартака» каждый матч важен, дерби всегда стоят особняком»

Даниил Денисов заявил, что «Спартак» намерен обыграть «Зенит» дома.

После 18 матчей Мир РПЛ красно-белые занимает 3-е место, набрав 37 очков. «Зенит » занимает 2-е место, набрав вместе с лидирующим «Краснодаром» по 39 очков. До зимней паузы «Спартак» одержал шесть побед подряд. Матч с петербуржцами состоится в Москве 16 марта.

– С чем связано, что «Спартак» прибавил, совершив рывок в таблице в последних матчах?

– Постепенно мы шли к этому, прибавляя от матча к матчу. Поступательное движение вверх, командная целостность – это основа данного хорошего отрезка. Наша стабильность привела к этому росту.

– Но вдруг пауза в чемпионате выбьет «Спартак» из ритма?

– Я считаю, что важно хорошо отдохнуть. При этом важно выйти правильно из этого отдыха, подготовив себя к весеннему отрезку.

– Впереди у вас матч с «Зенитом». Он стоит особняком или это одна из игр чемпионата?

– Как показывает практика, чемпионство в футболе выигрывается не в борьбе с принципиальными соперниками, а как раз‑таки в матчах с командами из нижней пятерки. Но для «Спартака» каждый матч важен, особенно дерби всегда стоят особняком. Поэтому мы сделаем все, чтобы победить.

– Как вы подведете итоги первой половины чемпионата для себя и «Спартака»? Поставьте оценку как в школе.

– Знаю, что у нас много болельщиков. Мы ощущаем эту поддержку и всегда хотим, чтобы с нами было еще больше любителей футбола. Особенно на стадионе.

Итог я вижу положительный. Но не хочется ставить себе оценки. Очень важно, как мы закончили этот год – и с позитивом ушли на перерыв, – сказал защитник «Спартака ».