Александр Мостовой: «2025-й станет годом «Спартака», если не начудят нигде. Сейчас лучшее время за последние 5 лет, чтобы реально конкурировать с «Зенитом»

Александр Мостовой высказался о перспективах «Спартака» в 2025 году.

«2025-й станет годом «Спартака», если не начудят нигде. Команда оставила хорошие впечатления под занавес 2024 года.

Думаю, сейчас лучшее время за последние 5 лет, чтобы реально конкурировать с «Зенитом ». И «Спартак » обязан это делать», – сказал бывший полузащитник сборной России.

«Спартак» занимает 3-е место в турнирной таблице Мир РПЛ , набрав 37 очков после 18 туров. Красно-белые отстают от «Краснодара» и «Зенита» на 2 балла.