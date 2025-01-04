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  • Александр Мостовой: «2025-й станет годом «Спартака», если не начудят нигде. Сейчас лучшее время за последние 5 лет, чтобы реально конкурировать с «Зенитом»
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Александр Мостовой: «2025-й станет годом «Спартака», если не начудят нигде. Сейчас лучшее время за последние 5 лет, чтобы реально конкурировать с «Зенитом»

Александр Мостовой высказался о перспективах «Спартака» в 2025 году.

«2025-й станет годом «Спартака», если не начудят нигде. Команда оставила хорошие впечатления под занавес 2024 года.

Думаю, сейчас лучшее время за последние 5 лет, чтобы реально конкурировать с «Зенитом». И «Спартак» обязан это делать», – сказал бывший полузащитник сборной России. 

«Спартак» занимает 3-е место в турнирной таблице Мир РПЛ, набрав 37 очков после 18 туров. Красно-белые отстают от «Краснодара» и «Зенита» на 2 балла. 

Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: «РБ Спорт»
logoСпартак
logoАлександр Мостовой
logoЗенит
logoпремьер-лига Россия
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