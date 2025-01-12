Ловчев не верит в чемпионство «Спартака»: «Играют в лучший свой футбол, но все равно отстают. Когда «Зенит» начнет играть на полную мощность, разница будет видна»

Евгений Ловчев объяснил, почему «Спартак» не будет бороться за чемпионство.

По итогам первой части Мир РПЛ «Спартак» набрал 37 очков и занимает третье место, отставая от лидирующих «Зенита » и «Краснодара » на два очка.

– Учитывая, какие результаты показал «Спартак» в конце 2024 года, вы верите, что красно‑белые поборются за чемпионство в этом сезоне?

– За чемпионство, думаю, нет, и это все легко объясняется. «Спартак» играет в лучший свой футбол, но они все равно отстают от «Зенита».

Команда Семака, наоборот, играет не в лучший свой футбол. Когда «Зенит» начнет играть на полную мощность, тогда разница между ним и другими клубами будет окончательно видна.

Селекционная служба у них работает намного лучше, в любой момент они могут привезти бразильца, который будет сильнее многих, у клуба из Санкт‑Петербурга есть на это средства.

Не думаю, что «Зенит» в год своего столетия упустит чемпионство, но то, что «Спартак», «Краснодар» составляют конкуренцию, – это хорошо для нашего чемпионата, – сказал бывший футболист «Спартака » Ловчев .