Ловчев не верит в чемпионство «Спартака»: «Играют в лучший свой футбол, но все равно отстают. Когда «Зенит» начнет играть на полную мощность, разница будет видна»
По итогам первой части Мир РПЛ «Спартак» набрал 37 очков и занимает третье место, отставая от лидирующих «Зенита» и «Краснодара» на два очка.
– Учитывая, какие результаты показал «Спартак» в конце 2024 года, вы верите, что красно‑белые поборются за чемпионство в этом сезоне?
– За чемпионство, думаю, нет, и это все легко объясняется. «Спартак» играет в лучший свой футбол, но они все равно отстают от «Зенита».
Команда Семака, наоборот, играет не в лучший свой футбол. Когда «Зенит» начнет играть на полную мощность, тогда разница между ним и другими клубами будет окончательно видна.
Селекционная служба у них работает намного лучше, в любой момент они могут привезти бразильца, который будет сильнее многих, у клуба из Санкт‑Петербурга есть на это средства.
Не думаю, что «Зенит» в год своего столетия упустит чемпионство, но то, что «Спартак», «Краснодар» составляют конкуренцию, – это хорошо для нашего чемпионата, – сказал бывший футболист «Спартака» Ловчев.
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий