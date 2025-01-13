Израиль готов сыграть с Россией в 2025-м: «Это возможно. Ничего официального не поступало – рассмотрим все варианты, когда получим письмо»

Сборные России и Израиля могут провести товарищеский матч в 2025 году.

– Возможен ли матч со сборной России в этом году?

– Да, это возможно. Предложения от всех футбольных федераций важны для нас и мы должны их рассматривать. Но ничего официального по поводу товарищеской игры от России нам не поступало.

Только после того, как мы получим письмо, мы можем анализировать и решать. Нужно увидеть официальный документ, и тогда мы рассмотрим все варианты, – сказал генеральный секретарь Израильской футбольной ассоциации Нив Гольдштейн.