Израиль готов сыграть с Россией в 2025-м: «Это возможно. Ничего официального не поступало – рассмотрим все варианты, когда получим письмо»
Сборные России и Израиля могут провести товарищеский матч в 2025 году.
– Возможен ли матч со сборной России в этом году?
– Да, это возможно. Предложения от всех футбольных федераций важны для нас и мы должны их рассматривать. Но ничего официального по поводу товарищеской игры от России нам не поступало.
Только после того, как мы получим письмо, мы можем анализировать и решать. Нужно увидеть официальный документ, и тогда мы рассмотрим все варианты, – сказал генеральный секретарь Израильской футбольной ассоциации Нив Гольдштейн.
Опубликовано: Полина Антохина
Источник: Sport24
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