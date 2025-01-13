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  • Гвардиола отчитал торговцев автографами, поджидавших его у дома: «Вы хотите прожить жизнь, занимаясь этим? Идите в школу, не тратьте время впустую»
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Гвардиола отчитал торговцев автографами, поджидавших его у дома: «Вы хотите прожить жизнь, занимаясь этим? Идите в школу, не тратьте время впустую»

Пеп Гвардиола отчитал торговцев автографами, выследивших его возле дома.

После победы «Манчестер Сити» над «Солфорд Сити» (8:0) в Кубке Англии  в соцсетях появилось видео эмоционального общения Гвардиолы с группой мужчин, просивших его подписать несколько футболок и других предметов.

Daily Mail отмечает, что видео было снято на парковке возле дома главного тренера «Манчестер Сити», а люди, просившие у испанца автографы, занимаются продажей товаров, подписанных знаменитостями.

«Не приходите больше, я не буду расписываться, я знаю вас в лицо. Идите в школу, учитесь – вы молоды, не тратьте здесь время впустую.

Вы хотите прожить жизнь, занимаясь этим? Правда? Ты хочешь провести остаток своей жизни, занимаясь этим? Лучше учись, черт возьми, парень. О чем ты мечтаешь? Трудись!» – сказал главный тренер «Манчестер Сити».

Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: Goal
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