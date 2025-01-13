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«Милан» отдаст Окафора «Лейпцигу» в аренду за 1 млн евро с правом выкупа за 25 млн. Сделку закроют сегодня

Хавбек «Милана» Ноа Окафор близок к переходу в «Лейпциг» на правах аренды.

Об этом сообщает инсайдер Джанлука Ди Марцио. 

По данным источника, немецкий клуб арендует 24-летнего игрока сборной Швейцарии до конца сезона примерно за 1 млн евро с опцией выкупа в пределах 25 млн.

Ожидается, что сделку закроют уже сегодня.

В 11 матчах текущего сезона Серии А Окафор забил 1 гол.

Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: сайт Джанлуки Ди Марцио
logoНоа Окафор
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