«Милан» отдаст Окафора «Лейпцигу» в аренду за 1 млн евро с правом выкупа за 25 млн. Сделку закроют сегодня
Хавбек «Милана» Ноа Окафор близок к переходу в «Лейпциг» на правах аренды.
Об этом сообщает инсайдер Джанлука Ди Марцио.
По данным источника, немецкий клуб арендует 24-летнего игрока сборной Швейцарии до конца сезона примерно за 1 млн евро с опцией выкупа в пределах 25 млн.
Ожидается, что сделку закроют уже сегодня.
В 11 матчах текущего сезона Серии А Окафор забил 1 гол.
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: сайт Джанлуки Ди Марцио
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