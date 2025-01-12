  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • «Милан» и «Лейпциг» пока не договорились по аренде Окафора – мешают высокие требования «россонери» и история травм игрока. Переговоры продолжатся
0

«Милан» и «Лейпциг» пока не договорились по аренде Окафора – мешают высокие требования «россонери» и история травм игрока. Переговоры продолжатся

«Милан» и «Лейпциг» еще не договорились по трансферу Ноа Окафора.

Ранее сообщалось, что клубы согласовали аренду Окафора с правом выкупа за 25-28 млн евро и игрок должен был пройти медосмотр в пятницу в Лейпциге.

Однако, как передает журналист Филипп Хинце, окончательное соглашение пока не достигнуто.

Желание игрока перейти в «Лейпциг» никуда не делось, но этому препятствуют высокие требования «Милана» по опции выкупа, условия аренды и история травм швейцарца.

Тем не менее, «Лейпциг» не отказывается от сделки, переговоры продолжатся.

Опубликовано: Илья Учватов
Источник: твиттер Филиппа Хинце
logoНоа Окафор
возможные трансферы
logoРБ Лейпциг
logoсерия А Италия
logoМилан
logoбундеслига Германия
Комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
«Лейпциг» и «Милан» согласовали аренду Окафора с правом выкупа за 25-28 млн евро. Медосмотр – сегодня
1910 января, 05:32
Рекомендуем
Главные новости
Далот получил две желтые за подкаты во 2-м тайме игры с «Арсеналом». «МЮ» пропустил через 2 минуты после удаления защитника
4 минуты назад
«Арсенал» – «Манчестер Юнайтед». 1:1 – Габриэл забил, Далот удален, Жезус заменен из-за травмы. Онлайн-трансляция
1157 минут назадLive
«Испанский футбол испорчен преступными действиями «Барсы» – Негрейра, преференции CSD. Самая популярная команда – «Реал». Телеведущий Матаморос о регистрации Ольмо и Виктора
910 минут назад
Роналд де Бур о «Барсе»: «Печально, что такому клубу позволяют мошенничать, ему все сходит с рук. «Блауграна» просто хочет конкурировать с «Реалом» и ненавидит то, что он остается успешным»
714 минут назад
«Интер» выиграл 5 матчей подряд с общим счетом 15:1 в Серии А. «Нерадзурри» не проигрывают в чемпионате с сентября
923 минуты назад
Бруну получил желтую за бросок бутсы в матче с «Арсеналом». Хавбек «МЮ» выразил недовольство тем, что судья не зафиксировал фол Жезуса на нем
1836 минут назад
Чемпионат Италии. «Интер» одолел «Венецию» в гостях, «Рома» сыграет с «Болоньей» на выезде, «Наполи» примет «Верону»
12739 минут назад
Жезуса унесли с поля на носилках после стыка с Бруну, форвард «Арсенала» закрывал лицо футболкой. Вместо него вышел Стерлинг
1041 минуту назад
Арбитр финала Суперкубка Испании Мансано: «Мы, судьи, пытались очеловечить наш образ, открыться, но не увидели отклика. Класико – особенные матчи из-за их значимости и мирового интереса»
1048 минут назад
Беллингем зарегистрирует свои инициалы как товарный знак. Логотип будут использовать на постельном белье, одежде для животных, пиве, протеиновых напитках и других товарах
1958 минут назадФото
Ко всем новостям
Последние новости
«Атлетико» – «Осасуна». 1:0 – Альварес забил, гол Гризманна локтем отменили после ВАР. Онлайн-трансляция
12 минуты назадLive
Чемпионат Германии. «Лейпциг» забил 4 гола «Вердеру», «Аугсбург» против «Штутгарта»
468 минут назад
«Боруссия» договорилась с Вейгой и ведет преговоры с «Челси» об аренде с правом выкупа
15 минут назад
Чемпионат Франции. «ПСЖ» Сафонова сыграет с «Сент-Этьеном», «Гавр» Кузяева уступил «Лансу»
918 минут назадLive
Гол Дармиана принес «Интеру» победу над «Венецией» – 1:0
1839 минут назад
«Если соперник не может попасть в ворота с 11 метров, это не моя вина». Гроббелар о «ногах-спагетти» в серии пенальти финала КЕЧ-1984 между «Ливерпулем» и «Ромой»
5сегодня, 15:27
Калафьори получил 4-ю травму за время в «Арсенале». Защитник пропускает игру с «МЮ»
3сегодня, 15:05
Мостовой считает, что в России нет игрока, которого купят за 50 млн евро: «Возможно, Батраков, Глушенков, но вряд ли. Сафонова могут перекупить из «ПСЖ» за близкую сумму. У Головин уже не тот возраст»
9сегодня, 14:49
Черышев забил первый гол за «Паниониос» во 2-м дивизионе Греции – с пенальти. У 34-летнего вингера 4+2 в 16 матчах
5сегодня, 14:40Видео
Фюллькруг пропустит до 3 месяцев из-за травмы бедра
1сегодня, 14:38
Рекомендуем