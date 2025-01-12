«Милан» и «Лейпциг» пока не договорились по аренде Окафора – мешают высокие требования «россонери» и история травм игрока. Переговоры продолжатся

«Милан» и «Лейпциг» еще не договорились по трансферу Ноа Окафора.

Ранее сообщалось , что клубы согласовали аренду Окафора с правом выкупа за 25-28 млн евро и игрок должен был пройти медосмотр в пятницу в Лейпциге.

Однако, как передает журналист Филипп Хинце, окончательное соглашение пока не достигнуто.

Желание игрока перейти в «Лейпциг» никуда не делось, но этому препятствуют высокие требования «Милана» по опции выкупа, условия аренды и история травм швейцарца.

Тем не менее, «Лейпциг» не отказывается от сделки, переговоры продолжатся.