«Милан» и «Лейпциг» пока не договорились по аренде Окафора – мешают высокие требования «россонери» и история травм игрока. Переговоры продолжатся
«Милан» и «Лейпциг» еще не договорились по трансферу Ноа Окафора.
Ранее сообщалось, что клубы согласовали аренду Окафора с правом выкупа за 25-28 млн евро и игрок должен был пройти медосмотр в пятницу в Лейпциге.
Однако, как передает журналист Филипп Хинце, окончательное соглашение пока не достигнуто.
Желание игрока перейти в «Лейпциг» никуда не делось, но этому препятствуют высокие требования «Милана» по опции выкупа, условия аренды и история травм швейцарца.
Тем не менее, «Лейпциг» не отказывается от сделки, переговоры продолжатся.
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: твиттер Филиппа Хинце
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