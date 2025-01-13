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Эдегор не забил с пенальти впервые в карьере – в матче с «МЮ». Ранее было 4 успешных попытки

Мартин Эдегор не забил с пенальти в игровое время впервые в карьере.

В матче 3-го раунда Кубка Англии с «Манчестер Юнайтед» (1:1, 3:5 по пен.) удар хавбека «Арсенала» с точки отбил вратарь Алтай Байындыр.

Ранее Эдегор реализовал четыре 11-метровых из 4 (три – в составе «Арсенала», один – когда выступал за «Витесс»).

Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: Squawka
logoМартин Эдегор
logoКубок Англии
logoпремьер-лига Англия
logoАрсенал
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