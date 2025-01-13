Эдегор не забил с пенальти впервые в карьере – в матче с «МЮ». Ранее было 4 успешных попытки
Мартин Эдегор не забил с пенальти в игровое время впервые в карьере.
В матче 3-го раунда Кубка Англии с «Манчестер Юнайтед» (1:1, 3:5 по пен.) удар хавбека «Арсенала» с точки отбил вратарь Алтай Байындыр.
Ранее Эдегор реализовал четыре 11-метровых из 4 (три – в составе «Арсенала», один – когда выступал за «Витесс»).
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: Squawka
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Материалы по теме
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем