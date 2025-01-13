Эдегор не забил с пенальти впервые в карьере – в матче с «МЮ». Ранее было 4 успешных попытки

Мартин Эдегор не забил с пенальти в игровое время впервые в карьере.

В матче 3-го раунда Кубка Англии с «Манчестер Юнайтед» (1:1, 3:5 по пен.) удар хавбека «Арсенала » с точки отбил вратарь Алтай Байындыр.

Ранее Эдегор реализовал четыре 11-метровых из 4 (три – в составе «Арсенала», один – когда выступал за «Витесс»).