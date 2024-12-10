Эдегор верит, что «Арсенал» «добьется чего-то особенного» в ЛЧ: «Такое настроение у всех в команде. В прошлом году мы получили важные уроки, нужно извлечь из них пользу»

Мартин Эдегор верит в успех «Арсенала» в Лиге чемпионов.

Лондонский клуб одержал 3 победы в 5 матчах общего этапа ЛЧ в этом сезоне.

Полузащитник «Арсенала» ответил на вопрос журналистов о том, сможет ли клуб добиться чего-то особенного в главном еврокубковом турнире в этом году.

«Такое настроение сейчас в команде. Все искренне верят в то, что мы делаем, и уверены в каждом нашем шаге как команды.

В прошлом году мы получили несколько важных уроков – мы хотели дойти до конца, но не смогли.

Мы должны учесть эти уроки, чтобы стать лучше и извлечь из них максимум пользы», – сказал капитан «Арсенала ».