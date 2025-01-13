Литвинов о карьере в Европе: «Это цель, к которой идешь. Моя детская мечта – «Реал»

Руслан Литвинов признался, что в детстве мечтал о переходе в «Реал».

«Думаю, для каждого футболиста это мечта. Это нормально, это цель, к которой идешь помимо того, что хочешь выиграть какие-то титулы командные.

Идеальный чемпионат? Понятное дело, что детская мечта – Испания и «Реал» Мадрид . Может, в Испании какой-то клуб, в Италии.

С Захаряном поиграть? Ну, почему бы и нет?» – сказал полузащитник «Спартака ».