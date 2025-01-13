Литвинов о карьере в Европе: «Это цель, к которой идешь. Моя детская мечта – «Реал»
Руслан Литвинов признался, что в детстве мечтал о переходе в «Реал».
«Думаю, для каждого футболиста это мечта. Это нормально, это цель, к которой идешь помимо того, что хочешь выиграть какие-то титулы командные.
Идеальный чемпионат? Понятное дело, что детская мечта – Испания и «Реал» Мадрид. Может, в Испании какой-то клуб, в Италии.
С Захаряном поиграть? Ну, почему бы и нет?» – сказал полузащитник «Спартака».
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: «Советский спорт»
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