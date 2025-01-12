Литвинов о «Спартаке»: «Есть возможность побороться за чемпионство, команда в тройке»
Руслан Литвинов считает, что «Спартак» может побороться за чемпионство в Мир РПЛ.
«Рад, что у «Спартака» два очка до первого места. Помню наш разговор, когда было до него 11 очков, и все кричали, что это нереально. Команда в тройке, есть возможность побороться за чемпионство.
Я получил красную карточку и вылетел на две игры. Команда их выиграла. Есть время на сборах, чтобы поработать», – сказал полузащитник «Спартака».
После завершения первой части сезона Премьер-лиги «Спартак» набрал 37 очков и занимает 3-е место, отставая от лидирующих «Зенита» и «Краснодара» (по 39) на 2 очка.
Опубликовано: Полина Антохина
Источник: «Чемпионат»
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