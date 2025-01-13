Хави и Иньеста поздравили «Барсу» с победой в Суперкубке Испании
Хави и Андрес Иньеста поздравили «Барсу» с победой в Суперкубке Испании.
Каталонцы обыграли «Реал» в финале турнира со счетом 5:2.
Экс-полузащитник и предыдущий главный тренер «Барселоны» Хави выложил сторис в честь победы клуба: «Поздравления чемпионам. Вперед, «Барса»!»
Бывший полузащитник «блауграны» Иньеста также поздравил команду: «Вперед, «Барселона»!».
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: инстаграм Хави
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