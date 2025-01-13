Кунде о 5:2 с «Реалом» в Суперкубке: «Барса» выполнила план, как и на «Бернабеу», после удаления сказали друг другу, что не можем упустить победу. Мы нуждались в трофее и заслужили его»
Жюль Кунде высказался о победе в Суперкубке Испании.
«Барселона» обыграла «Реал» в финале со счетом 5:2. С 56-й минуты каталонцы играли в меньшинстве после удаления Войчеха Шченсного.
«Это многое значит. Сезон прошел с тех пор, как мы выигрывали последний трофей. К тому же, это было класико против «Реала». Мы очень хорошо выполнили план на матч, как и на «Бернабеу». Мы были спокойны и терпеливы, знали, что, если будем следовать плану, одержим победу.
Очень счастлив и горжусь командой. Мы сделали выводы. У нас было преимущество в счете, и после удаления мы сказали друг другу, что не можем упустить победу. Это добавляет уверенности. У нас уже есть титул. Мы в этом нуждались и заслужили его», – сказал защитник «Барселоны».
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: As
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