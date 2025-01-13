У Левандовского 3-й трофей с «Барсой» и 29-й в карьере. Он забил с пенальти и ассистировал Ямалю в финале Суперкубка Испании
Роберт Левандовски выиграл третий трофей с «Барселоной».
Сине-гранатовые выиграли Суперкубок Испании, в финале обыграв «Реал» со счетом 5:2. На счету поляка гол с пенальти и ассист на Ламина Ямаля.
Это второй Суперкубок Левандовского в «Барселоне», с каталонцами он также побеждал в чемпионате Испании в сезоне-2022/23.
Поляк выиграл свой 29-й трофей в карьере: 3 – с «Лехом», 4 – с «Боруссией» Дортмунд, 19 – с «Баварией» и 3 – с «Барселоной».
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: Wikipedia
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