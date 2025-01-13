У Левандовского 3-й трофей с «Барсой» и 29-й в карьере. Он забил с пенальти и ассистировал Ямалю в финале Суперкубка Испании

Роберт Левандовски выиграл третий трофей с «Барселоной».

Сине-гранатовые выиграли Суперкубок Испании , в финале обыграв «Реал » со счетом 5:2. На счету поляка гол с пенальти и ассист на Ламина Ямаля.

Это второй Суперкубок Левандовского в «Барселоне», с каталонцами он также побеждал в чемпионате Испании в сезоне-2022/23.

Поляк выиграл свой 29-й трофей в карьере: 3 – с «Лехом », 4 – с «Боруссией» Дортмунд , 19 – с «Баварией» и 3 – с «Барселоной».