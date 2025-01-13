Рафинья признан лучшим игроком финала Суперкубка Испании. У вингера «Барсы» 2+1 против «Реала»
Рафинья Диас получил приз по итогам финала Суперкубка Испании.
Вингер «Барселоны» был признан лучшим футболистом решающего матча турнира. В игре против «Реала» он забил два гола и ассистировал Алехандро Бальде. «Блауграна» победила со счетом 5:2.
В текущем сезоне у бразильца 19 голов и 9 результативных передач во всех турнирах в составе «Барселоны». Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Спортс”
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