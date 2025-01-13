Ольмо поцеловал эмблему «Барсы» перед болельщиками клуба после победы в финале Суперкубка Испании
Дани Ольмо поцеловал эмблему «Барселоны».
Команда Ханси Флика обыграла «Реал» со счетом 5:2 в финале Суперкубка Испании. Ольмо появился на поле на 60-й минуте.
После матча испанец поцеловал эмблему «Барселоны», направляясь к трибуне болельщиков сине-гранатовых.
Фото: кадр из трансляции
Напомним, Ла Лига и Королевская испанская федерация футбола (RFEF) в начале января объявили об отказе «Барсе» в регистрации Дани Ольмо и Пау Виктора. Каталонский клуб обратился в Высший совет по спорту, который разрешил «Барселоне» временно зарегистрировать Дани Ольмо и Пау Виктора на вторую часть сезона.
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: твиттер Фабрицио Романо
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