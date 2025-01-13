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  • Итурральде о голе «Барсы» на 10-й добавленной к 1-му тайму минуте: «Мансано должен был свистнуть после потери «Реала». После отмены гола Беллингема «Валенсии» в ваших силах не допустить подобного снова»
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Итурральде о голе «Барсы» на 10-й добавленной к 1-му тайму минуте: «Мансано должен был свистнуть после потери «Реала». После отмены гола Беллингема «Валенсии» в ваших силах не допустить подобного снова»

Судья должен был дать свисток на перерыв до 4-го гола «Барсы» в класико.

Такое мнение высказал экс-судья Эдуардо Итурральде Гонсалес.

В финале Суперкубка Испании «Барселона» обыграла «Реал» (5:2), выигрывая к перерыву со счетом 4:1. 4-й гол каталонцев был забит на 10-й добавленной к 1-му тайму минуте – при этом главный арбитр Хесус Хиль Мансано добавил 9 минут.

«После того, что произошло на «Месталье», когда был отменен знаменитый гол Беллингема… Это тоже было при Хиле Мансано! Помните, в тот момент он сказал «Это последний, и все закончится», – с того вечера CTA (Технический комитет судей – Спортс’’) пришел к выводу, что эту фразу произносить нельзя. Потому что мяч может остаться в опасной зоне, и если случится что-то еще, вы продолжите игру.

В этом случае угловой должен был быть подан на 54:00 или после этого. Хорошо. На мой взгляд, когда «Реал» теряет мяч, который находится на чужой половине поля, а впереди еще 100 метров, нужно давать финальный свисток. Потому что у вас было девять [добавленных] минут – ладно, вы разрешаете подать угловой, потому что идет 54-я минута – прекрасно. Но потом у вас есть 25-30 секунд, чтобы добраться до чужой штрафной. Я этого не понимаю.

Вы помните, что было в матче «Валенсия» – «Реал», случай с Беллингемом, и в ваших силах не допустить подобного снова. Когда «Реал» теряет мяч на 55-й минуте, никто вам ничего не скажет, если вы дадите свисток! Может быть, он попросил четвертого арбитра добавить еще минуту из-за Иньиго Мартинеса – никто из нас этого не знает. Но, на мой взгляд, ему следовало свистнуть»,– сказал Итурральде.

Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: As
logoКласико
logoБарселона
logoРеал Мадрид
Хесус Хиль Мансано
Эдуардо Итурральде Гонсалес
logoВаленсия
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