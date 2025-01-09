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Селюк о зарплатах в РПЛ: «Получали бы 10 тысяч долларов, шли бы играть за границу. Миранчуку предлагали 1,5 млн, он не согласился – якобы мало, представляете?»

Дмитрий Селюк высказался о завышенных зарплатах в российском футболе.

Футбольный агент отреагировал на информацию о возможном переходе 20-летнего футболиста из Узбекистана Абдукодира Хусанова в «Манчестер Сити».

– Все дело в том, что в России больше думают про деньги, а не про футбол. Если бы в России не было таких зарплат, которые непонятно по какому принципу установлены, то гораздо больше футболистов играли бы за границей.

Просто в России клубы платят огромные зарплаты игрокам, которые не то что не стоят этих зарплат, а даже близко не приближаются к ним.

Осипенко в «Ростове» – пять миллионов, его в Европе никто не купит за 500 тысяч. Или Чистякова продали в «Зенит» за пять миллионов, а он даже в «Сочи» сидел на скамейке, а команда вылетела. И его за пять миллионов продали в «Зенит». Отсюда и проблема.

Это просто «распил» денег?

– Да, абсолютно. Если бы игроки зарабатывали 10 тысяч долларов, они бы шли играть за границу, а они зарабатывают сотни, а некоторые – миллионы.

Антону Миранчуку предлагали 1,5 миллиона, и он не согласился – якобы это мало. Вы представляете? Он в жизни нигде столько не получит, – сказал Селюк.

Опубликовано: Илья Учватов
Источник: Metaratings
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