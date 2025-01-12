«Барселона» забила «Реалу» 8 голов за полтора матча при Флике
«Барселона» демонстрирует высокую результативность в матчах с «Реалом».
Каталонцы громят мадридцев со счетом 4:1 в Суперкубке Испании после первого тайма.
В этом сезоне команды встречаются во второй раз. Первый матч завершился победой «блауграны», возглавляемой Ханси Фликом, со счетом 4:0.
Суперкубок Испании. «Реал» играет с «Барсой» в финале. 1:4 – Рафинья и Бальде забили, у Левандовского гол с пенальти и ассист на Ямаля. Онлайн-трансляция
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Спортс”
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