«Барселона» забила «Реалу» 8 голов за полтора матча при Флике

«Барселона» демонстрирует высокую результативность в матчах с «Реалом».

Каталонцы громят мадридцев со счетом 4:1 в Суперкубке Испании после первого тайма.

В этом сезоне команды встречаются во второй раз. Первый матч завершился победой «блауграны», возглавляемой Ханси Фликом , со счетом 4:0.

Суперкубок Испании. «Реал» играет с «Барсой» в финале. 1:4 – Рафинья и Бальде забили, у Левандовского гол с пенальти и ассист на Ямаля. Онлайн-трансляция