Мбаппе повредил голеностоп в игре с «Барселоной». Рафинья унес сумку врачей «Реала» за пределы поля, пока Килиану накладывали повязку у центрального круга

У Килиана Мбаппе возникли проблемы с левой ногой в матче с «Барселоной».

В начале первого тайма финала Суперкубка Испании защитник «блауграны» Жюль Кунде наступил на голеностоп форварду «Реала». Француз смог продолжить игру, однако спустя несколько минут сел рядом с центральным кругом и пожаловался на болевые ощущения.

Пока медперсонал мадридской команды накладывал фиксирующую повязку на голеностоп нападающего, вингер «Барселоны» Рафинья Диас схватил сумку врачей и унес за пределы поля. Защитник «Реала » Антонио Рюдигер остался этим недоволен и предъявил бразильцу претензии.

Мбаппе , получив помощь, вернулся на поле.

Изображение: кадр из трансляции «Матч ТВ»