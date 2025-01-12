Мбаппе повредил голеностоп в игре с «Барселоной». Рафинья унес сумку врачей «Реала» за пределы поля, пока Килиану накладывали повязку у центрального круга
У Килиана Мбаппе возникли проблемы с левой ногой в матче с «Барселоной».
В начале первого тайма финала Суперкубка Испании защитник «блауграны» Жюль Кунде наступил на голеностоп форварду «Реала». Француз смог продолжить игру, однако спустя несколько минут сел рядом с центральным кругом и пожаловался на болевые ощущения.
Пока медперсонал мадридской команды накладывал фиксирующую повязку на голеностоп нападающего, вингер «Барселоны» Рафинья Диас схватил сумку врачей и унес за пределы поля. Защитник «Реала» Антонио Рюдигер остался этим недоволен и предъявил бразильцу претензии.
Мбаппе, получив помощь, вернулся на поле.
Изображение: кадр из трансляции «Матч ТВ»
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Спортс”
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Материалы по теме
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем